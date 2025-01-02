تبادل إطلاق نار بين شقيقين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين الشقيقين ن.ج وم.ج بسبب خلال بينهما، في منطقة التبانة.

وتطوّر الإشكال إلى تبادل إطلاق نار، من دون تسجيل إصابات.