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لبنان

تبادل إطلاق نار بين شقيقين

Lebanon 24
02-01-2025 | 08:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين الشقيقين ن.ج وم.ج بسبب خلال بينهما، في منطقة التبانة.
 
 
وتطوّر الإشكال إلى تبادل إطلاق نار، من دون تسجيل إصابات.
 
 
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إشكال

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