الأبيض: يوم 9 كانون الثاني تاريخ مفصلي

Advertisement

هنأ رئيس "المجلس الوطني الأرثوذكسي" روبير الأبيض، اللبنانيين، ببداية العام الجديد، لافتا في بيان الى "ان الشعب ينتظر أن يبصر لبنان النور مجددا ويعود كالسابق بلد العز والكرامة والحياة والعيش المشترك والمواطنة الكريمة واحترام الآخر من خلال خروجنا من قوقعات الطوائف والأحزاب والتيارات السياسية".ورأى "أن لبنان في حاجة إلى انطلاقة جديدة، شعارها الوحدة الوطنية والإنتماء جميعا إلى الوطن واحترام علمنا اللبناني".واعتبر ان "جلسة مجلس النواب في 9 ك2، هي يوم أمل للشعب اللبناني بإنتخاب رئيس للجمهورية، لا يهم ما هو إسم الرئيس او إسم رئيس الحكومة، ما يهم الشعب هو إعادة هيبة الدولة والمؤسسات وعلى جميع المسؤولين والزعماء السياسيين احترام النظام والدستور والقوانين المرعية الاجراء وعدم التلاعب بهم".ولفت الى انه "يقتضي على الرئيس وعلى الحكومة ووزرائها أن يكونوا قدوة للبنانيين بمختلف أطيافهم وإنتماءاتهم الدينية لا طائفة او حزب يستطيع ان يتحكم بالوطن والمواطنين".وقال :"الفرصة أمامنا ولبنان في إنتظار الكثير من العمل والجهد. فهناك الامور العالقة منذ سنين طويلة منتظرة الحل.نناشد كل المسؤولين والمعنيين، نواب الامة وجميع التكتلات السياسية من أحزاب وتيارات، ان انقذوا لبنان واللبنانيين واخرجوهم من النفق المظلم وانتخبوا رئيسا للجمهورية من دون تضييع للوقت. جميع الدول في انتظاركم لانتخاب الرئيس لكي يعودوا ويساعدونا لاعادة اعمار بلدنا الحبيب لبنان".وختم الابيض :" يوم 9 ك2، هو تاريخ مفصلي للانطلاق بورشة إعمار لبنان الجديد او استمرار الانقسام الداخلي الذي سيودي يالبلد إلى انهيار شامل".