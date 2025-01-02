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لبنان

اعتباراً من هذا التاريخ... إليكم ما أعلنته السفارة السوريّة في لبنان

Lebanon 24
02-01-2025 | 09:45
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أفاد تلفزيون سوريا، أنّ السفارة السورية في بيروت أعلنت عن استئناف العمل في القسم القنصلي اعتباراً من الثلاثاء في السابع من الشهر الجاري.
 
 
 
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