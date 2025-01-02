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لبنان
البزري استقبل القائم بالأعمال بالنيابة لدى سفارة الجزائر في لبنان
Lebanon 24
02-01-2025
|
10:02
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إستقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري القائم بالأعمال بالنيابة لدى سفارة الجزائر في لبنان الوزير المفوض محمد بن شيخ، في حضور ماجد حمتو، حيث تناول البحث الأوضاع السياسية والتطورات المرتقبة على الصعيدين السياسي والأمني.
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وأثنى البزري على "الدور الفاعل والداعم للشقيقة الجزائر خصوصا وأنها ترأس الدورة الحالية لمجلس الأمن".
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