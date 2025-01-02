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لبنان

سعد عرض الاوضاع مع الاب عبدو أبو كسم

Lebanon 24
02-01-2025 | 10:53
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استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا القائم بالأعمال في سفارة الجزائر محمد بن شيخ. 

وجرى خلال اللقاء تداول الأوضاع العامةوالمستجدات في كلا البلدين؛ لبنان، والجزائر، إضافة إلى التطورات العامة في المنطقة. 
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كما التقى سعد الأب عبدو أبو كسم، بمناسبة عيدَي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، حيث تبادَل الطرفان المعايدة بالمناسبة.

 كما كانت فرصة لمناقشة الأوضاع العامة والمستجدات على الساحة اللبنانية. 
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