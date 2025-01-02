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لبنان

عون يدعي على المفترين والمشهّرين

Lebanon 24
02-01-2025 | 11:42
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أعلن المكتب الإعلامي للرئيس العماد ميشال عون أن "المحامي وديع عقل تقدم صباح اليوم بوكالته عن الرئيس عون، بدعاوى جزائية متخذاً صفة الادعاء الشخصي بحق عدد من الأشخاص الذين دأبوا على الإفتراء والقدح والذم والتشهير، وبشكلٍ خاص التضليل بملف وطني على أهمية تقفي أثر المفقودين والمخفيين قسراً في الحرب، والذي كان الرئيس عون رأس حربةٍ في الدفاع عنه وتشريع قانونٍ خاصٍ به، وتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً".
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وأضاف بيان المكتب الإعلامي للرئيس عون: لقد اتخذ الرئيس عون قرار إقامة الدعاوى لأن مستوى الكلام الذي أُطلق بحقه خرج عن إطار حرية الرأي وحرية التعبير اللتين يعتبرهما حقاً مقدساً، وأصبح في إطار الشتائم والتجني والافتراء، والذي يطال ليس فقط شخص الرئيس عون وتاريخه، إنما أيضا شريحة كبيرة من اللبنانيين.

 وبما ان الأخلاق لم تردع، صار لزاماً على القانون ان يردع، ولذلك لجأنا اليه".
 
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