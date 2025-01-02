مجمع كان مخصص لتسليح "الحزب".. إسرائيل تكشف تفاصيل "عملية كبيرة" في سوريا (فيديو وصور)

كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، تفاصيل عملية كبيرة نفذها في سوريا، وشارك فيها أكثر من 100 مقاتل في وحدة شلداغ الخاصة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه في منصة "إكس": "أكثر من 100 مقاتل من وحدة شلداغ الخاصة داهموا ودمروا قبل أربعة أشهر موقعا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة في عمق سوريا".



وأضاف: "يكشف الجيش الإسرائيلي النقاب عن عملية خاصة لسلاح الجو جرت في الثامن من أيلول 2024 دمر خلالها أفراد وحدة شلداغ موقعا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة في منطقة مصياف في عمق الأراضي السورية".



وتابع: "خلال سنوات قامت هيئة الاستخبارات بأعمال جمع معلومات ومراقبة استخبارية متواصلة، بينت نوعية الهدف حيث جرت قبل تنفيذ العملية بلورة خطة شاملة لتدمير الموقع من خلال قوات سلاح الجو. لقد هبطت القوات في الميدان من خلال مروحيات عسكرية بغطاء من النيران وإسناد جوي لقطع سلاح الجو المسيرة والطائرات الحربية وسفن سلاح البحرية".



وزعم أدرعي أنه "كان هدف العملية موقعا تحت الأرض في عمق الأراضي السورية تم بناؤه بدعم وتمويل إيراني، حيث اعتبر الموقع بمثابة مشروع خاص ورائد لإيران في جهودها الهادفة لتسليح وكلائها على الحدود الشمالية مع دولة إسرائيل"، مضيفا: "المجمع احتوى على مسارات إنتاج متقدمة مخصصة لإنتاج الصواريخ الدقيقة والقذائف الصاروخية بعيدة المدى بهدف زيادة عملية نقل الصواريخ إلى حزب الله ووكلاء إيران في المنطقة بشكل ملموس".



وأردف قائلا: "تمكنت القوات من الوصول خلال العملية إلى آليات ضرورية لعملية إنتاج الصواريخ الدقيقة، ومن بيها خلاط بلانتاري ووسائل قتالية عديدة ووثائق استخبارية تم نقلها للدراسة. من ثم دمرت القوات المجمع وعادت إلى أراضي البلاد بسلام. سيواصل جيش الدفاع التحرك من خلال طرق ووسائل مختلفة بابتكار واحترافية ومهنية لإزالة تهديدات موجهة نحو مواطني دولة إسرائيل".

#عاجل 🔴 جيش الدفاع يكشف: أكثر من 100 مقاتل من وحدة شلداغ الخاصة داهموا ودمروا قبل أربعة أشهر موقع تحت الأرض لانتاج الصواريخ الدقيقة في عمق سوريا



🔸يكشف جيش الدفاع النقاب عن عملية خاصة لسلاح الجو جرت في الثامن من أيلول 2024 دمر خلالها أفراد وحدة شلداغ موقعًا تحت الأرض لانتاج… pic.twitter.com/CnonkPPoDP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 2, 2025 Advertisement

وفي تغريدة أخرى، قال أدرعي: نكشف اليوم عن عملية خاصة جرت قبل نحو أربعة أشهر على الأراضي السورية، حيث داهم عشرات المقاتلين مجمعًا لانتاج الصواريخ الدقيقة. وفي عملية معقدة في منطقة مصياف في العمق السوري داهمت قواتنا مجمع تحت الأرض امتلكه نظام بشار الأسد والذي تم انشائه بتمويل ودعم إيراني. هذا الموقع كان يستخدم لانتاج صواريخ موجهة بدقة متقدمة وقذائف صاروخية من نوع أرض أرض".

وتابع: في نهاية العملية دمرت القوات المجمع ومحتوياته وبالتحديد الاليات ووسائل الانتاج التي كان يحتوي عليها، زاعما أن هذا المجمع كان مخصص لتسليح حزب الله بمئات الصواريخ والقذائف الصاروخية سنويا ليحبط جيش الدفاع هده الخطة.



وأضاف أدرعي "نحن لن نسمح لحزب الله ان يسلح نفسه بقدرات استراتيجية تهدد دولة استرائيل. وهذا ما فعلناه في عملية سهام الشمال وهذا ما سنفعله وفق ما تقتضيه الضرورة. وهذا دليل ايضا على الطريقة التي كان يسمح نظام الأسد لايران ووكلائها ان يستخدمه أراضي الدولة السورية لاغراض إرهابية تخدم ايران ووكلائها على حساب السوريين".