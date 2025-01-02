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لبنان

لجنة إعادة إعمار أسواق النبطية تلتقي مهندسي المدينة لتحديد خطوات المشروع

Lebanon 24
02-01-2025 | 11:47
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اجتمع الفريق الفني للجنة الأهلية لإعادة إعمار أسواق النبطية بعدد من مهندسي المدينة للاستفادة من آرائهم وأفكارهم حول مشروع إعادة الإعمار، وذلك بهدف إثراء الدراسات والمخططات المتعلقة بالمشروع، في قاعة مكتبة النادي الحسيني في مدينة النبطية، بحضور رئيس بلدية النبطية خضر قديح.
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وفي اللقاء، تمت مناقشة العديد من الافكار، وتقرر أن يُقدم من يرغب من المهندسين دراسات ومخططات خطية في هذا الخصوص، أملا في الوصول الى أفضل النتائج هندسيا وقانونيا وبما يوائم بين مصلحة ذوي الحقوق والمصلحة العامة للمدينة.
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