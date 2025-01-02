لجنة إعادة إعمار أسواق النبطية تلتقي مهندسي المدينة لتحديد خطوات المشروع

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وفي اللقاء، تمت مناقشة العديد من الافكار، وتقرر أن يُقدم من يرغب من المهندسين دراسات ومخططات خطية في هذا الخصوص، أملا في الوصول الى أفضل النتائج هندسيا وقانونيا وبما يوائم بين مصلحة ذوي الحقوق والمصلحة العامة للمدينة.