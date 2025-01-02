جنبلاط استقبل شيخ العقل.. وهذا ما تم بحثه

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استقبل النائب السابق وليد جنبلاط، في كليمنصو، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، يرافقه القاضي الشيخ غاندي مكارم، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور والقيادي في الحزب خضر الغضبان.وجرى خلال اللقاء البحث في قضايا المجلس المذهبي ومستجدات المرحلة الراهنة في لبنان وسوريا.