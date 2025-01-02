الصادق بعد اجتماع نواب المعارضة: لن نقبل بانتخاب هذا الرئيس!

عقد نواب المعارضة اجتماعًا في مقر كتلة "تجدد" في سن الفيل، "استكمالًا للتنسيق والمشاورات لحسم الموقف من التحضيرات لجلسة التاسع من كانون الجاري والتي قد تكون تاريخية على مستقبل لبنان بالمرحلة المقبلة".

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وبعد الاجتماع تلا النائب وضاح الصادق بيانًا جاء فيه: " لن نقبل بانتخاب رئيس لا يملك المواصفات التي تخوله تنفيذ المهام التي تتطلبها المرحلة المقبلة من حيث استعادة السيادة وحصر السلاح".



تابع الصادق، أنّه يجب انتخاب رئيس وتشكيل حكومة متجانسة لا محاصصة فيها.

وبعد الاجتماع تلا النائب وضاح الصادق بيانًا جاء فيه: " لن نقبل بانتخاب رئيس لا يملك المواصفات التي تخوله تنفيذ المهام التي تتطلبها المرحلة المقبلة من حيث استعادة السيادة وحصر السلاح".تابع الصادق، أنّه يجب انتخاب رئيس وتشكيل حكومة متجانسة لا محاصصة فيها.

وأشار إلى ضرورة "استكمال تنفيذ ما اتُفق عليه في اتفاقية وقف اطلاق النار وتقديم شروحات عن الخروقات للبنانيين والاسراع في تسليم السلاح".



ختم: "مستمرون بالتواصل للوصول إلى طرح خيارنا من دون حرق اسماء".