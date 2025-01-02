Advertisement

لبنان

الصادق بعد اجتماع نواب المعارضة: لن نقبل بانتخاب هذا الرئيس!

Lebanon 24
02-01-2025 | 12:33
A-
A+
Doc-P-1300525-638714444970961461.jpeg
Doc-P-1300525-638714444970961461.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد نواب المعارضة اجتماعًا في مقر كتلة "تجدد" في سن الفيل، "استكمالًا للتنسيق والمشاورات لحسم الموقف من التحضيرات لجلسة التاسع من كانون الجاري والتي قد تكون تاريخية على مستقبل لبنان بالمرحلة المقبلة". 
Advertisement

وبعد الاجتماع تلا النائب وضاح الصادق بيانًا جاء فيه: " لن نقبل بانتخاب رئيس لا يملك المواصفات التي تخوله تنفيذ المهام التي تتطلبها المرحلة المقبلة من حيث استعادة السيادة وحصر السلاح".

تابع الصادق، أنّه يجب انتخاب رئيس وتشكيل حكومة متجانسة لا محاصصة فيها.

وأشار إلى ضرورة "استكمال تنفيذ ما اتُفق عليه في اتفاقية وقف اطلاق النار وتقديم شروحات عن الخروقات للبنانيين والاسراع في تسليم السلاح".

ختم: "مستمرون بالتواصل للوصول إلى طرح خيارنا من دون حرق اسماء". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2025-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:15 | 2025-01-02
14:09 | 2025-01-02
14:05 | 2025-01-02
13:53 | 2025-01-02
13:51 | 2025-01-02
13:46 | 2025-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24