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لبنان

بعد الاشتباه بـ 4 فانات: كمائن لقوى الأمن في عكار.. فمن وقع فيها؟

Lebanon 24
02-01-2025 | 12:46
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية من والى الداخل اللبناني وتوقيف المتورطين بها. ونتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات على المسالك التي تنشط فيها هذه العمليات، تمكنت بتاريخي 29و30-12-2024 من الاشتباه بـ/4/ فانات على متنها مجموعة من الأشخاص وذلك في بلدة مشمش ومفرق مجدلا وقبة شمرا والمحمرة، حيث تم تنفيذ كمائن أسفرت عن ضبط المركبات الآلية وتوقيف شخصين، وهما كل من: م. د. (مواليد عام 2001، لبناني) ع. ح. (مواليد عام 1984، لبناني). كما أوقفت /62/ شخصًا من الجنسيّة السوريّة بجرم الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية.
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تم تسليم جميع الموقوفين والفانات الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف متورطين آخرين".
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