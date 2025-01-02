حول اتفاق وقف إطلاق النار.. ماذا أبلغ جيفرز بري عن موقف أميركا؟

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وفي هذا السياق، كشفت مصادر صحفية، أن "بري وضع كل الخروقات الاسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار وعددها أمام من يضمن الاتفاق كما سمع بري من الجنرال جيفرز تأكيد أميركا على التزام الاتفاق ومتابعة تنفيذه بالشكل الذي يؤدي الى الاستقرار على الحدود".