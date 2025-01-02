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لبنان

حول اتفاق وقف إطلاق النار.. ماذا أبلغ جيفرز بري عن موقف أميركا؟

Lebanon 24
02-01-2025 | 13:09
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كشفت مصادر مطلعة على موقف عين التينة، اليوم الخميس، أنّ "الجلسة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الاميركي جاسبر جيفرز والسفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون اكتسبت أهمية كبيرة على اعتبار أن الاميركيين هم الجهة الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار والتزام القرار 1701".
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وفي هذا السياق، كشفت مصادر صحفية، أن "بري وضع كل الخروقات الاسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار وعددها أمام من يضمن الاتفاق كما سمع بري من الجنرال جيفرز تأكيد أميركا على التزام الاتفاق ومتابعة تنفيذه بالشكل الذي يؤدي الى الاستقرار على الحدود".
أما فيما يتعلق بملف رئاسة الجمهورية، كشفت مصادر عين التينة، أنّه "لم يُقارب اليوم إطلاقا أمام الموفد الاميركي وكذلك أمام الموفد الفرنسي".
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