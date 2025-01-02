لسالكي طريق ضهر البيدر.. إليكم هذا الخبر

وقع حادث سير بين شاحنتين على طريق ضهر البيدر، مما أسفر عن إصابة شخص وتسبب في ازدحام خانق، حيث أصبح السير بطيئًا وشبه متوقف، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية.



واحتجز المواطنون داخل سياراتهم منذ ساعات عدة، و تعمل عناصر قوى الامن على معالجة الوضع، وقد جرى تحويل السير عبر طريق حمانا، فيما اختار البعض سلوك طريق ترشيش - زحلة لتفادي زحمة السير الخانقة.

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