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لبنان
حقيبة دبلوماسية ايرانية عالقة في مطار بيروت.. إليكم السبب
Lebanon 24
02-01-2025
|
14:09
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رفض موظف في السفارة الإيرانية، طلب السلطات اللبنانية بتفتيش حقيبة دبلوماسية حملها معه إلى مطار بيروت الدولي، ولا تزال الحقيبة في قاعة وصول المسافرين، وفق ما أفادت قناة "الجديد".
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