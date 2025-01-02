حقيبة دبلوماسية ايرانية عالقة في مطار بيروت.. إليكم السبب

رفض موظف في السفارة الإيرانية، طلب السلطات اللبنانية بتفتيش حقيبة دبلوماسية حملها معه إلى مطار بيروت الدولي، ولا تزال الحقيبة في قاعة وصول المسافرين، وفق ما أفادت قناة "الجديد".