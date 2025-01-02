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لبنان

حقيبة دبلوماسية ايرانية عالقة في مطار بيروت.. إليكم السبب

Lebanon 24
02-01-2025 | 14:09
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رفض موظف في السفارة الإيرانية، طلب السلطات اللبنانية بتفتيش حقيبة دبلوماسية حملها معه إلى مطار بيروت الدولي، ولا تزال الحقيبة في قاعة وصول المسافرين، وفق ما أفادت قناة "الجديد".
 
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