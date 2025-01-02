في وادي خالد.. وفاة طفلين جراء حريق في محطة محروقات (فيديو)

اندلع حريق كبير في محطة "السيد للمحروقات" على طريق عام المقيبلة - وادي خالد في عكار.



وفوراً توجهت أليات الدفاع المدني الى المكان وهي تعمل على اهماد النيران.



بدورها، أيضاً توجهت فرق الاسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني الى المكان تحسبآ لاي حالات اختناق.



وقد أسفرت الحادثة عن فقدان طفلين كانا محاصرين داخل غرفة الاستراحة التابعة للمحطة، حيث تم العثور عليهما متوفيين نتيجة الحريق، وتبين أنهما من الجنسية اللبنانية وينتميان إلى عائلة "السيد"، وهما أبناء صاحب المحطة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





كما وتشهد منطقة المقيبلة حالا من الخوف والهلع بين الاهالي بسبب ارتفاع السنة النيران في المكان.