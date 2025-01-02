مولوي: جلسة 9 كانون الثاني قد لا تنتج "رئيساً"!

كشف وزير الداخليّة بسّام مولوي، مساء اليوم الخميس، أنّ "عام 2024 كان مفصليّاً وارتحنا بعد سقوط النظام في سوريا لأنّنا نحبّ الحريّة".





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وأكّد أنّه "نحتاج إلى رئيس يواكب المرحلة ونحن مع تطبيق الـ1701 الذي لا يختلف كثيراً عن الطائف وعلى الكتل النيابيّة أن تسبق المرحلة"، مشيراً إلى أنّ "العماد جوزيف عون حافظ على المؤسّسة العسكريّة ومرشّحنا هو كلّ شخص ينجح في الإلتزام بالشرعيّة وفي الحفاظ على المؤسّسات".



وأوضح مولوي أن "السعوديّون يفضّلون انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية ووزير الخارجيّة السعوديّة كان سيزور لبنان لكنّه لن يأتي إنّما هناك وفد سعودي سيقوم بالزيارة". أما عن الملف الرئاسي، فقال مولوي عبر الـ "MTV": "نأمل ونتفاءل بانتخاب رئيس للجمهوريّة لكن جلسة التاسع من كانون الثاني قد لا تنتج رئيساً بانتظار توافق داخلي أكبر".وأكّد أنّه "نحتاج إلى رئيس يواكب المرحلة ونحن مع تطبيق الـ1701 الذي لا يختلف كثيراً عن الطائف وعلى الكتل النيابيّة أن تسبق المرحلة"، مشيراً إلى أنّ "العماد جوزيف عون حافظ على المؤسّسة العسكريّة ومرشّحنا هو كلّ شخص ينجح في الإلتزام بالشرعيّة وفي الحفاظ على المؤسّسات".وأوضح مولوي أن "السعوديّون يفضّلون انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية ووزير الخارجيّة السعوديّة كان سيزور لبنان لكنّه لن يأتي إنّما هناك وفد سعودي سيقوم بالزيارة".

وحول تفكيره بزيارة سوريا، أكّد أنّها "غير مطروحة الآن ومصلحة لبنان تقضي بتصحيح الوضع الشاذ على طول الحدود البريّة ومسافة كبيرة بين لبنان وسوريا أصبحت مضبوطة نتيجة قيام الجيش والقوى الأمنيّة بواجباتهم".



أما فيما يخص عمل حزب البعث بعد سقوط نظام الأسد، قال: "أنا مع تعليق عمل حزب البعث في لبنان لكن حلّ الأحزاب يتطلّب قراراً من الحكومة لا من وزارة الداخليّة".



وعن أحمد الشرع والإدارة الجديدة، اعتبر مولوي أن "أداء أحمد الشرع يصبّ في مصلحة سوريا ويحترم لبنان ولم نسمع بعد بخطاب طائفي والإستقرار في محيط لبنان هو عامل مساعد لاستقرارنا".



وأعلن أن "موضوع المفقودين في السجون السوريّة من مسؤولية وزارة العدل لا الداخليّة واللجنة المسؤولة عن الملف تتابع الموضوع مع الأهالي وعلى الدولة اللبنانيّة ألّا تصدّق ما قيل سابقاً "إنّو ما في حدا بالسجون السورية".



تابع :"يجب أن تعود سوريا إلى الحضن العربي من البوّابة العريضة وجميع العرب حريصون على أن تبقى سوريا ضمن الحضن العربي وخصوصاً المملكة العربيّة السعوديّة".



