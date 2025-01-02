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لبنان

تزاحم حول المساعدات والإعمار

Lebanon 24
02-01-2025 | 17:19
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يجري تزاحم عربي- إقليمي- دولي حول المساعدات الإنسانية، وورش إعادة الإعمار في كُلٍّ من لبنان وسوريا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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