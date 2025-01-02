جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل

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تعقد مطلع الاسبوع المقبل جلسة لمجلس الوزراء، هي الأولى من هذه السنة.فقد أعلن أمين عام مجلس الوزراء أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة إلى عقد جلسة للبحث في بنود متعلّقة بمواضيع ضرورية.وحسب جدول الاعمال الموزع على الوزراء، فهو يتضمن 21 بنداً ابرزها: عرض مجلس الانماء والاعمار لموضوع الردم في الضاحية الجنوبية الناتج عن العدوان الاسرائيلي. وطلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم لتعديل مرسوم تعيين الحد الادنى للاجور ونسبة غلاء المعيشة للموظفين الخاضعين لقانون العمل. وطلب وزارة الزراعة الموافقة على رفع شكوى ضد الاحتلال الاسرائيلي بسبب الانتهاكات المستمرة للقطاع الزراعي.اضافة الى بنود ادارية وإجرائية وقبول هبات من الخارج.