تفتيش طائرة ايرانية في مطار بيروت وتوضيح من السفارة الايرانية

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كشف وزير الداخلية بسام مولوي لبرنامج "صار الوقت" عبر الـ MTV إنه تمّ تفتيش طائرة ايرانية في مطار بيروت مشددا على ان جهاز أمن المطار يطبّق التعليمات.وكانت مصادر اعلامية كشفت عن عزم إيران نقل أموال إلى "حزب الله" من خلال شحنات تصل إلى مطار بيروت على متن رحلة لشركة Mahan Air الإيرانية، ما دفع بالسلطات اللبنانية وخصوصاً الأمنية إلى التحرك.وأشارت المصادر في تصريحات لموقع "إرم نيوز" العربي إلى أن "اتصالات تجري بشكل مكثف مع السلطات الإيرانية بهذا الشأن. وأكد مصدر أمني من جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي لـلموقع أن الجهاز تحرك منذ صباح الخميس، بعد ورود معلومات عن احتمال هبوط طائرة إيرانية تنقل أموالاً لتسليمها إلى "حزب الله".وأشار المصدر إلى أن جهاز أمن المطار وبعد مراجعة القيادات الأمنية العليا سيمنع خروج هذه الشحنة بشكل صارم من حرم المطار، كما كشف أن اتصالات سياسية سريعة تجري مع الجانب الإيراني لإبلاغه بأن الطائرة لو هبطت وثبت نقلها للأموال بعد تفتيشها فإن الشحنة ستصادر لصالح الدولة اللبنانية باعتبارها أموالاً مشبوهة.