إنتخاب عون أو مرحلة جديدة

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واعتبر المصدر "أنه إن لم يكن هناك إنتخاب لجوزيف عون في هذه الجلسة فسيصبح الوضع مغايرا لدى عدد كبير من الكتل والنواب وخاصة المعارضة، وستكون مرحلة جديدة يتم خلالها ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع انطلاقا من الشرعية الشعبية التي يمثلها على الساحة المسيحية ، ناهيك عن الرفض التام لعدد من المرشحين من قبل "الثنائي"وبعض حلفائهم . قال مصدر نيابي مواكب لمجرى المشاورات والإتصالات الداخلية والخارجية في ما خص إنتخاب رئيس الجمهورية الى أن الأمور تتعثر بسبب إختلاف وجهات النظر والضياع عند بعض الكتل السياسية ، وغياب عدد من المستقلين عن ساحة التفاوض، إلا أن العقبة الأكبر تكمن في رفض "الثنائي الشيعي" دون أسباب موجبة إنتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون في جلسة التاسع من كانون الثاني.واعتبر المصدر "أنه إن لم يكن هناك إنتخاب لجوزيف عون في هذه الجلسة فسيصبح الوضع مغايرا لدى عدد كبير من الكتل والنواب وخاصة المعارضة، وستكون مرحلة جديدة يتم خلالها ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع انطلاقا من الشرعية الشعبية التي يمثلها على الساحة المسيحية ، ناهيك عن الرفض التام لعدد من المرشحين من قبل "الثنائي"وبعض حلفائهم .

في المقابل، قال مصدر معارض" ان قوى المعارضة هي الطرف الاول الذي يريد عرقلة ترشيح جعجع ولا ترغب بدعمه في معركته.



أضاف "ان المعارضة اشترطت على جعجع ان يكون لديه امل واضح بالفوز بالمعركة الرئاسية قبل الحديث عن دعم المعارضة له، لان قوى المعارضة لا تريد خوض معارك خاسرة".



وقال" ان المعارضة غير متحمسة لدعم جعجع لذلك وجدت هذه الطريقة المناسبة لابعاد كأس خوض معركته الرئاسية عنها من دون اي احراج سياسي واعلامي".