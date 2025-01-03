اسرائيل تريد إثبات "اليد الاعلى"

علقت مصادر مطلعة على الغارات الجوية الاسرائيلية التي تحصل في بعض المناطق في جنوب لبنان وعلى عمليات التقدم البري التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي، بالقول "ان ما يحصل ليس له اي قيمة عسكرية".



وبحسب المصادر" فإن ما تقوم به اسرائيل لا يستهدف اي نقطة او هدف جديد، وان كل ما يحصل هو عملية استعراض يشبه ما قامت به تل ابيب ليلة وقف اطلاق النار للاثبات ان يدها هي الاعلى".

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وتعتقد المصادر" ان تل ابيب ستستمر بهذه السياسة حتى اليوم الاخير من الايام الـ 60 للهدنة وذلك للتأكيد على ان الردع سقط لصالح اسرائيل وانها انتصرت في الحرب".