التغذية الكهربائية" إلى تراجع"

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قال مصدر معني في وزارة الطاقة أن ساعات التغذية التي وصلت الى ما بين ست وثماني ساعات وحتى الى عشر ساعات في المناطق القريبة من المعامل، تعتبر جيدة في وضعية كهرباء لبنان الحالية، لكنها ستعود وتتراجع بطريقة سريعة لتصل الى ساعتين أو ثلاث ساعات كحد اقصى بعد المعلومات التي تحدثت عن وقف المساعدات العراقية النفطية التي كانت المصدر الأساسي للتغذية الكهربائية.ولفت المصدر إلى أن التقنين سوف يبدأ فور إنتهاء المخزون النفطي العراقي، أما المناقصات الجديدة التي من الممكن أن تخفف التقنين فستستغرق أشهرا من أجل إعداد دفاتر الشروط وإنجاز المناقصات، فيما شراء الكميات اللازمة يحتاج لشهرين على الاقل لايصالها الى خزانات كهرباء لبنان .