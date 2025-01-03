Advertisement

لبنان

التغذية الكهربائية" إلى تراجع"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-01-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1300683-638714904945261768.png
Doc-P-1300683-638714904945261768.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر معني في وزارة الطاقة أن ساعات التغذية التي وصلت الى ما بين  ست وثماني ساعات وحتى الى عشر ساعات في المناطق القريبة من المعامل، تعتبر جيدة في وضعية كهرباء لبنان الحالية، لكنها ستعود وتتراجع بطريقة سريعة لتصل الى ساعتين أو ثلاث ساعات كحد اقصى بعد المعلومات التي تحدثت عن وقف المساعدات العراقية النفطية التي كانت المصدر الأساسي للتغذية الكهربائية. 
Advertisement

ولفت المصدر إلى أن التقنين سوف يبدأ فور إنتهاء المخزون النفطي العراقي، أما المناقصات الجديدة التي من الممكن أن تخفف التقنين فستستغرق أشهرا من أجل إعداد دفاتر الشروط وإنجاز المناقصات، فيما شراء الكميات اللازمة يحتاج لشهرين على الاقل لايصالها الى خزانات كهرباء لبنان .
المصدر: خاص لبنان24

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-01-03
02:21 | 2025-01-03
02:09 | 2025-01-03
02:00 | 2025-01-03
01:49 | 2025-01-03
01:43 | 2025-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24