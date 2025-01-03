هل انتهت الحرب في لبنان؟.. هذا ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحرب في لبنان انتهت، لكن الشمال بعيد عن التعافي ومعظم المستوطنين لم يعودوا بعد.

وأشارت إلى أن "93% من الشباب الذين غادروا الشمال بسبب الحرب قالوا إنّه ليس لديهم نية للعودة إلى المنطقة".