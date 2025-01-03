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لبنان

هل انتهت الحرب في لبنان؟.. هذا ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية

Lebanon 24
03-01-2025 | 01:49
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحرب في لبنان انتهت، لكن الشمال بعيد عن التعافي ومعظم المستوطنين لم يعودوا بعد.
 
وأشارت إلى أن "93% من الشباب الذين غادروا الشمال بسبب الحرب قالوا إنّه ليس لديهم نية للعودة إلى المنطقة". 
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