إلى هواة التزلّج... الموسم انطلق رسميًا وهذه أسعار البطاقات

افتتح موسم التزلّج في لبنان بعد طول انتظار وشكّلت الثلوج التي تساقطت بكثافة، بارقة أمل لدى المؤسسات السياحية للاستفادة من هذا الموسم ولاستقبال رواد هذه الرياضة الشتوية. وتتميّز جبال لبنان بتساقط كثيف للثلوج خلال فصل الشتاء، مما يجعلها وجهة مثالية تجذب عشاق رياضة التزلج إلى جبال هذا البلد الجميل، حيث تعتبر كفردبيان والزعرور والأرز من بين المناطق الرئيسية لممارسة هذه الرياضة.

وعادة ما يفضل هواة التزلج المركز الأقرب إلى منطقة سكنهم أو الذي تتوفر فيه فنادق وبيوت ضيافة مريحة. وفي جولة لـ"لبنان24" على المراكز، رصد أجواء المتزلجين والخارجين في نزهة على الثلج وتكلفة الحجوزات.



مركز الأرز

يبعد مركز الأرز نحو الساعتين عن بيروت، ويمكن الوصول إليه من البقاع أو من الساحل. وأول ما يطالع الزائر لدى وصوله إلى "الأرز" سلسلة الفنادق والمطاعم والملاهي التي تؤلف مراكز استجمام تعمل على مدار السنة. ويشكل ارتياد هذا المركز بمساراته الثلجية الشاسعة وتعرجاته تحديا لممارسي هذه الرياضة.

أمّا الأسعار العامة لبطاقات الدخول، فهي 30 دولاراً للكبار و20 دولاراً للصغار خلال أيام الأسبوع. وفي أيام العطل والويك أند، الأسعار هي 40 دولاراً للكبار و30 دولاراً للصغار. وتختلف الأسعار لبطاقات نصف اليوم والمشاة والمتمرّسين والاشتراك الموسمي.



مركز المزار

يقع على مسافة ساعة واحدة من العاصمة، ويتضمن 40 منحدرا وعددا من حلبات التزلّج التي تصل مساحتها إلى الثمانين كيلومترا. ويمتد موسم التزلّج فيه إلى أربعة أشهر، تبدأ عادة في منتصف شهر كانون الأول لتنتهي في أوائل شهر نيسان.

وعن أسعار بطاقات الدخول، فهي 65 دولاراً في نهاية الأسبوع و40 دولاراً في أيام الأسبوع للكبار. وبالنسبة للصغار تبلغ البطاقة 40 دولارا في نهاية الاسبوع و25 دولارا في ايام الاسبوع.



مركز الزعرور

تختلف حلبات التزلج في منتجع الزعرور السياحي عن غيرها حيث تم تجديدها عام 2014 لتواكب بحداثتها حلبات التزلج الموجودة في سويسرا وجبال الألب، كما تتضمن خصائص إن في أسلوب وصول المتزلجين إليها، أو في كيفية محافظتها على سماكة معينة من طبقة الثلج، وصولا إلى نوعية الألعاب التي يمكنك ممارستها عليها.

وعن أسعار بطاقات الدخول فهي 55 دولاراً في نهاية الأسبوع و35 دولاراً في أيام الأسبوع للكبار. وللصغار تبلغ 45 دولارا في نهاية الاسبوع و30 دولارا في ايام الاسبوع.

يُعتبر هذا الموسم فرصة رائعة للتمتع بالثلوج والرياضات الشتوية في إطار طبيعي خلاب، مما يجعله وجهة مثالية للمحترفين والهواة على حد سواء، ويلعب قطاع التزلج دورًا مهمًا في تحفيز السياحة الداخلية وتوفير فرص اقتصادية للمجتمع المحلي لكن لا يخفي القيّمون على مراكز التزلج التحديات التي تواجههم للمحافظة على عملهم في ظل الاوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة.