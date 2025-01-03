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لبنان

في السراي.. جلسة للحكومة في هذا الموعد

Lebanon 24
03-01-2025 | 02:21
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يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الـ4 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 7/1/2025 في السراي الكبير، لبحث المواضيع المُبينة في الجدول المُوزّع على السادة الوزراء.
 
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لبنان

السراي

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