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لبنان
في السراي.. جلسة للحكومة في هذا الموعد
Lebanon 24
03-01-2025
|
02:21
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يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الـ4 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 7/1/2025 في السراي الكبير، لبحث المواضيع المُبينة في الجدول المُوزّع على السادة الوزراء.
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