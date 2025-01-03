في السراي.. جلسة للحكومة في هذا الموعد

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يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الـ4 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 7/1/2025 في السراي الكبير، لبحث المواضيع المُبينة في الجدول المُوزّع على السادة الوزراء.