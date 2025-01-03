في بعلبك.. عملية سرقة بقيمة 85000$

Advertisement

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بتاريخ 17-12-2024، ادعت مواطنة من مدينة بعلبك حول دخول أشخاص مجهولون إلى منزلها، وسرقوا من داخله مبلغًا ماليًا عبارة عن /35,000/$ ومصاغ ذهبية بقيمة /50,000/ $.نتيجةً للتحريّات والاستقصاءات التي قامت بها عناصر مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، تمكّنت من تحديد هوية السارقَين وتوقيفهما وهما:أ. ع. (مواليد عام 1986، مكتوم القيد)ع. ع. (مواليد عام 1997، سورية)وقد تبيّن أنهما كانا يعملان لدى المدعية.بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِب إليهما، وجرى ضبط المصاغ الذهبية والمبلغ المالي.سُلِّمَت المضبوطات إلى الجهة المدّعية، وأودع الموقوفان المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص.