سليمان دعا الكتل المسيحية الى تسمية مرشحيها: عدم الوضوح لن يوصلنا إلى نتيجة

Advertisement

دعا النائب محمد سليمان "الكتل المسيحية الكبرى أن تكون واضحة وأن ترشح الأسماء الرئاسية التي تجدها مناسبة لهذه المرحلة، لتتمكن الكتل النيابية من اتخاذ خياراتها وتبني على الشيء مقتضاه"، مشيرا الى أن "عدم الوضوح والايحاءات لن يوصلنا إلى نتيجة".وأكد في حديث اذاعي، أن "هناك تواصلا دائماً مع كل الكتل"، كاشفاً عن "اجتماع سيعقد الاثنين المقبل بين الاعتدال الوطني ولبنان الجديد والوفاق الوطني إلى جانب كتل أخرى، للتداول في جلسة التاسع من كانون الثاني الرئاسية".