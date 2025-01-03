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لبنان

جولة ميدانية في الخيام: الجنرال جيفيرز يرافق قائد اللواء السابع

Lebanon 24
03-01-2025 | 03:10
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الاميركي جاسبر جيفيرز يقوم بجولة في الخيام برفقة قائد اللواء السابع في الجيش العميد الركن طوني فارس.
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