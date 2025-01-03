جولة ميدانية في الخيام: الجنرال جيفيرز يرافق قائد اللواء السابع

أفادت مندوبة "لبنان24" أن رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الاميركي جاسبر جيفيرز يقوم بجولة في الخيام برفقة قائد اللواء السابع في الجيش العميد الركن طوني فارس.

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