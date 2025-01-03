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لبنان

العدو يواصل هدم منازل في الناقورة... وتحركات للجيش و"اليونيفيل"

Lebanon 24
03-01-2025 | 03:33
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تتواصل الخروق الإسرائيلية في القرى التي يحتلها العدو في الجنوب، حيث هدمت جرافاته منازل في احياء بلدة الناقورة وسوتها بالارض، الأمر الذي أخّر دخول الجيش إلى البلدة امس، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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وقد شهدت طريق البياضة - الناقورة دوريات وتحركات كثيفة لـ"اليونيفيل" إلى جانب الجيش، الذي وضع عوائق اسمنتية عند طريق الحمرا - البياضة الساحلي، في اتجاه الناقورة مانعا الدخول وسلوك الطريق إلى الناقورة، باستثناء آليات "اليونيفيل" وموظفيها.

من جهة أخرى، تستمر فرق الهندسة في الجيش بمسح المناطق التي انسحب منها قوات العدو في بلدة شمع، بالإضافة إلى البياضة  .

إشارة إلى ان المقر العام لـ "اليونيفيل" يقع في بلدة الناقورة.
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