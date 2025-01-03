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لبنان

مسيّرة في أجواء بيروت والضاحية

Lebanon 24
03-01-2025 | 03:40
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حلّقت مسيّرة معادية على علوّ منخفض، في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
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مسيّرة

أجواء

بيروت

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