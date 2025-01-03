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لبنان

الحرارة تتخطّى معدلاتها الموسميّة... واحذروا الجليد!

Lebanon 24
03-01-2025 | 03:43
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وتنشط الرياح أحيانا بدءا من بعد الظهر في المناطق الشمالية.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية يوم السبت، يتحول الى متقلب محليا اعتبارا من مساء يوم الأحد حتى صباح الاثنين ليعود ويستقر تدريجيا.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19  في بيروت ، في طرابلس بين 9 و17 وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

تحذير: من خطر تكون الجليد خلال الأيام المقبلة على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ1300 متر. 

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات وفي الداخل، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع تحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل، اعتبارا من ارتفاع 1500 متر .
السبت:  
غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية تنشط الرياح أحيانا بدءا من بعد الظهر في المناطق الشمالية .
الأحد:  
غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض على المرتفعات مع ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب وتنشط الرياح بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية فتقارب ال 65كم/س، وتمسي الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع احتمال تشكل خلايا رعدية.
الإثنين:  
غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة، مع احتمال امطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية مع احتمال تشكل خلايا ورياح ناشطة يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 4 الى 18 درجة، في الداخل من 3 الى 19 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.
-الانقشاع:  جيد.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 65 %.

-حال البحر:  منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  20 درجة.
-الضغط الجوي:  762 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6,43
-ساعة غروب الشمس: 16,41
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