العدو يواصل التصعيد في بني حيان: تفجير وإحراق وتجريف

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أفادت مندوبة "لبنان24" أن سحب الدخان لا تزال تتصاعد من محيط مسجد بلدة بني حيان بعد تفجير نفذته قوات العدو في المنطقة. وأفادت معلومات بأن الجيش الإسرائيلي قام بإحراق منزلين بعد تفتيشهما بشكل دقيق.كما شوهدت آليات العدو تواصل عمليات التجريف في الوادي الممتد من الجهة الغربية للبلدة وصولاً إلى وادي السلوقي.