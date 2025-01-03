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لبنان

قتيل و5 جرحى في حادث سير في الضنية

Lebanon 24
03-01-2025 | 04:23
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توفيت طفلة وأصيب 5 أشخاص آخرين بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم نتيجة حادث سير وقع في وقت متأخر من يوم أمس على الطريق العام في بلدة سير ـ الضنية.

وقد قامت 4 فرق إسعافية تابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة وفريق إنقاذ مدني بالعمل على إخراج جثة الطفلة من السيارة ونقلها إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي ونقل الجرحى إلى مستشفى طرابلس الحكومي (3 إصابات) وإلى مركز العائلة الطبي في زغرتا (إصابتان).
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