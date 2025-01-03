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لبنان
بالصور... شاهدوا ما قام به العدوّ الإسرائيليّ اليوم في بلدة جنوبيّة
Lebanon 24
03-01-2025
|
05:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ جيش العدوّ الإسرائيليّ وضع سواتر ترابية وأقفل طريق بني حيان من جهة وادي السلوقي.
وأفاد شهود عيان أنّ سحب الدخان تصاعدت من محيط مسجد بلدة بني حيان جراء التفجير الذي قام به العدوّ في البلدة.
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كذلك، عُلِمَ أنّ العدوّ أحرق منزلين في البلدة بعد تفتيشهما.
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