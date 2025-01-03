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لبنان

مولوي كرّم رئيس الاتحادين الرياضيين القطري والعربي للشرطة

Lebanon 24
03-01-2025 | 05:17
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 كرّم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي رئيس الاتحادين الرياضيين القطري والعربي للشرطة اللواء خالد بن حمد عبدالله العطية تقديرا لما قدمه من جهود متميزة وخدمات جليلة أسهمت في تطوير الرياضة الشرطية العربية.
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وذكرت وزارة الداخلية في دولة قطر في بيان، أن"الوزير مولوي قلّد اللواء العطية ميدالية وزارة الداخلية والبلديات، تقديرا لما قدمه من جهود متميزة وخدمات جليلة، أسهمت في تطوير الرياضة الشرطية العربية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية".

من جهته اعرب العطية عن "خالص شكره وامتنانه لهذا التكريم الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الدول العربية"، مؤكدا انه "يعدّ حافزا للمضي قدما نحو تحقيق المزيد من التعاون والعمل المشترك لتطوير الرياضة الشرطية بما يخدم الطموحات المشتركة".
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