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لبنان

توقيف 3 أشخاص في طرابلس

Lebanon 24
03-01-2025 | 05:20
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في عملية أمنية ليلية، تمكنت دورية من الشرطة القضائية في طرابلس من توقيف 3 مطلوبين في منطقة الزاهرية.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ الموقوفين هم: أ.م وأ.ك وم.ز، وهم مطلوبون بمذكرات توقيف.
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