توقيف 3 أشخاص في طرابلس

في عملية أمنية ليلية، تمكنت دورية من الشرطة القضائية في طرابلس من توقيف 3 مطلوبين في منطقة الزاهرية.



وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ الموقوفين هم: أ.م وأ.ك وم.ز، وهم مطلوبون بمذكرات توقيف.