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لبنان

قرار لمُحافظ البقاع بشأن طريق ضهر البيدر... ماذا تضمن؟

Lebanon 24
03-01-2025 | 05:26
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أعلن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، أنه "بناءً على التقرير الصادر عن المديرية الإقليمية للأشغال في البقاع، وبناء على الرأي الفني الصادر عن الاستشاري المكلف من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، وبعد التنسيق مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية ومع قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، ومع المدير الإقليمي للأشغال في البقاع المهندس محمد الحاج شحادة، تم اتخاذ القرار بفتح التحويلة الكائنة في محلتي بوارج والمريجات ابتداءً من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 2025/1/6 وإلغاء الدوامات التي كانت محددة سابقًا للشاحنات باتجاه البقاع او باتجاه بيروت والسماح للآليات كافة بما فيها الشاحنات و"شاحنات النقل بالعبور" بالمرور على طريق ضهر البيدر الدولي والعودة الى ما كانت الحال عليه قبل حصول الانهيارات على الطريق المذكور.
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