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لبنان

حريق كبير في معمل للاسفنج في دوحة عرمون.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
03-01-2025 | 05:28
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نشب حريق كبير ظهر اليوم في معمل للاسفنج في دوحة عرمون، قبالة جامع المكحل في مشروع العباسي، يرجح ان يكون ناجما عن ماس كهربائي.

وقد تصاعد الدخان الاسود وغطى محيط المنطقة، فيما  لم يبلغ عن وقوع اصابات.
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وتعمل  فرق الدفاع المدني على اطفاء الحريق كما وصلت الى المكان سيارات تابعة للصليب الاحمر .
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