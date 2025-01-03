من اصحاب السوابق الجرمية... قوى الأمن توقف أحد مروّجي المخدرات بين جدرا والجيّة

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صدر عن المديرية العـامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العامة البلاغ الآتي:"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات على متن سيارة نوع “مرسيدس” وذلك بين منطقتي جدرا والجية.نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت الشعبة الى تحديد هويته، ويدعى:- أ. ا. د. (مواليد عام 1988، لبناني)وهو من اصحاب السوابق الجرمية بقضايا ترويج وتعاطي مخدّرات.بتاريخ 21-12-2024، وبعد عملية مراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصده على متن سيارة نوع “مرسيدس” لون زيتي في محلة جدرا حيث أوقفته بالجرم المشهود وتم ضبط السيارة، بتفتيشه والسيارة تم العثور على:– مسدس حربي مع ممشط و/11/ طلقة صالحة للاستعمال.– /9/ أكياس نايلون صغيرة تحتوي على مادة حشيشة الكيف.– كمية من المواد المخدّرة مقسمة داخل:/71/ علبة بلاستيكية/8/ أكياس من النايلون/4/ مظاريف.– /10/ علب بلاستيكية شفافة فارغة.– حقيبة لون اسود بداخلها مبالغ مالية.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات وذلك على المسلك الممتد من الأوتوستراد الساحلي من صيدا وصولاً الى منطقة الجية وجدرا، وانه يقوم بعمليات الترويج لصالح أحد التجار. كما صرح ان المسدس الحربي الذي ضبط بحوزته عائد للتاجر، الذي طلب منه ابقائه معه لتخويف الزبائن في حال تهربهم من الدفع.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".