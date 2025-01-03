إليكم موعد عطلة الصحافة في عيد الميلاد لدى الطائفة الارمنية الارثوذكسية

أعلنت نقابة الصحافة في بيان انه "يصادف يوم الاثنين الواقع فيه 6 كانون الثاني 2025 عيد الميلاد لدى الطائفة الارمنية الارثوذكسية ، يتوقف فيه العمل في الصحف، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".

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