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لبنان

‎بالصورة... سرقوا بطاريات من داخل سيارتين

Lebanon 24
03-01-2025 | 07:08
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‎أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا بطاريات من داخل سيارتين في محلة الزاهرية فجر اليوم.
 
 
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