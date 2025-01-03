Advertisement

لبنان

بعد الحديث عن تجمعات وتظاهرات... كيف هي الحركة على مداخل المطار؟

Lebanon 24
03-01-2025 | 07:12
A-
A+
Doc-P-1300819-638715105594425655.jpg
Doc-P-1300819-638715105594425655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد المداخل المؤدية من والى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حركة عادية ، ولم يسجل وجود اي تجمع أو تظاهرة كما  تم تداوله عبر بعض المواقع الإعلامية.
ويسجل انتشار لاليات تابعة للجيش امام مداخل المطار، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
Advertisement

مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار
lebanon 24
03/01/2025 15:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على طريق المطار القديمة بالاتجاهين وعلى طريق المشرفية الغبيري حتى السفارة الكويتية بالاتجاهين
lebanon 24
03/01/2025 15:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تصادم بين 3 مركبات داخل نفق المطار باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
03/01/2025 15:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار ومن انطلياس باتجاه جل الديب وصولاً حتى الزلقا
lebanon 24
03/01/2025 15:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24

حركة

المطار

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:54 | 2025-01-03
07:48 | 2025-01-03
07:45 | 2025-01-03
07:08 | 2025-01-03
06:49 | 2025-01-03
06:45 | 2025-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24