بعد الحديث عن تجمعات وتظاهرات... كيف هي الحركة على مداخل المطار؟

تشهد المداخل المؤدية من والى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حركة عادية ، ولم يسجل وجود اي تجمع أو تظاهرة كما تم تداوله عبر بعض المواقع الإعلامية.

ويسجل انتشار لاليات تابعة للجيش امام مداخل المطار، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.