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لبنان

شعبة المعلومات أوقفت سوريّاً... شاهدوا بالصورة ما ضبطته بحوزته

Lebanon 24
03-01-2025 | 08:32
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة الأشخاص المشبوهين في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم.
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نتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان تواجد أحدهم في منطقة عكار، ويدعى:

ق. ع. (مواليد عام 2001، سوري)
وقد تبيّن أنه دخل خلسة الى الأراضي اللبنانية.

بتاريخ 30-12- 2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة سهل حلبا، وبتفتيشه عثرت بحوزته على قنبلتَين يدويَّتَين.

تم تسليمه مع المضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص.
 
 
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