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لبنان

بالصورة... إضافة مواضيع إلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
03-01-2025 | 08:45
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أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، عن إضافة مواضيع إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يوم الثلاثاء في 7-1-2025 في السرايا الكبير.
 
 
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
 
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