بالصورة... إضافة مواضيع إلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، عن إضافة مواضيع إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يوم الثلاثاء في 7-1-2025 في السرايا الكبير.

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