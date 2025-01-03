بهية الحريري هنأت المطران الياس كفوري بالأعياد

Advertisement

زارت رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري على رأس وفد، مطرانية صيدا للروم الأرثوذكس في صيدا القديمة، مقدمين التهاني بالأعياد الى متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون المطران الياس كفوري ،وذلك في حضور النائب الدكتور ميشال موسى .وضم الوفد: المنسق العامل" تيار المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو ، ومستشار الحريري لشؤون صيدا والجوار أمين الحريري ومستشارها للشؤون الهندسية المهندس مازن الصباغ ومدير ثانوية الحاج بهاء الدين الحريري الدكتور أسامة الأرناؤوط .وكان اللقاء مناسبة للتداول بالأوضاع العامة والمستجدات على الساحتين الجنوبية والوطنية، ولتشارك الأمنيات بأن تحمل السنة الجديدة الخير والإستقرار والتعافي للبنان .