بشأن الزيارات المنزلية للنازحين اللبنانيين.. بيان من وزارة الشؤون الإجتماعية

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعية حول الزيارات المنزلية التي تستهدف النازحين اللبنانيين المسجلين عبر روابط هيئة إدارة الكوارث، الآتي:"إنطلقت اليوم بقيادة وزارة الشؤون الإجتماعية وبدعم من منظمة اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع هيئة إدارة الكوارث والصليب الأحمر اللبناني، عملية المسح الشامل للبنانيين النازحين المسجلين عبر روابط هيئة إدارة الكوارث في كل المحافظات عبر زيارات منزلية ستستهدف في المرحلة الأولى حوالي 100 ألف أسرة مسجلة.وعليه، سيقوم فريق عمل الوزارة المؤلف من 500 عامل إجتماعي من مراكز الخدمات الإنمائية بالتواصل مع الأسر لتحديد مواعيد الزيارات المنزلية التي تهدف إلى تقييم وضع كل أسرة وتحديد إحتياجاتها من أجل صياغة برامج المساعدات الطارئة المخصصة للنازحين اللبنانيين".