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لبنان

قتيل وجرحى... شبان تعرّضوا لإطلاق نار

Lebanon 24
03-01-2025 | 09:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ شباناً من آل فرج أطلقوا النار على أشخاص في بلدة قانا بسبب خلافات ماديّة.
 
 
وبحسب المعلومات، قُتِلَ شخصٌ وأُصيب آخرون، فيما حضرت القوى الأمنيّة وفتحت تحقيقاً في الحادثة.
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