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لبنان
قتيل وجرحى... شبان تعرّضوا لإطلاق نار
Lebanon 24
03-01-2025
|
09:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ شباناً من آل فرج أطلقوا النار على أشخاص في بلدة قانا بسبب خلافات ماديّة.
وبحسب المعلومات، قُتِلَ شخصٌ وأُصيب آخرون، فيما حضرت القوى الأمنيّة وفتحت تحقيقاً في الحادثة.
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Lebanon 24
قاسم: متمسكون بتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار والعمل الجاد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم 9 كانون الثاني والمشاركة في الدولة لإطلاق برنامج إصلاحي تحت سقف القانون واتفاق الطائف كما أننا مع الحوار الإيجابي حول القضايا الإشكالية
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Lebanon 24
قانا
إشكال
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