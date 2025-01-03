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لبنان

حجار: لا نملك امكانات اعادة الاعمار واطلقنا عملية المسح الشامل

Lebanon 24
03-01-2025 | 10:08
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زار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هيكتور حجار مدينة النبطية، للاطلاع على حجم الاضرار التي خلفها العدوان الاسرائيلي الذي إستهدفها في حرب الـ66 يوما.

استهل حجار زيارته بلقاء محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك ، حيث عقد اجتماع في غرفة خلية ادارة الكوارث والازمات مع أعضاء الخلية وممثلين عن جمعيات انسانية وتنموية.
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وأشار الوزير حجار الى "ان زيارته اليوم الى النبطية ومنطقتها هي للاطلاع على اوضاع العائلات التي صمدت خلال الحرب والعائلات التي عانت"، مشيرا الى "اننا كوزارة للشؤون الاجتماعية لا نملك امكانات اعادة الاعمار، وهذا الملف ليس لدينا، ونحن يمكننا القول انه بالتعاضد والتضامن مع اليونسيف والـWFE انطلقت وزارتنا بعملية المسح الشامل واكيد بالتنسيق مع هيئة الكوارث والصليب الاحمر لكي نتمكن من تنظيم لوائح العائدين وللنازحين في بلداتهم".
 
بدورها،المحافظ الترك ثمنت زيارة الوزير حجار الى النبطية ومنطقتها وهي "تؤكد حضور الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها، معكم ومع الوزراء الذين زاروا المنطقة فور انتهاء الحرب ، ومن خلال ذلك نطلق رسالة اننا ومن كل المنظمات التي تعاونت وتتعاون معنا اننا وضعنا انفسنا على السكة لكي نستكمل عملية تقديم المساعدات والتي نتمنى ان تكون سخية وكافية لكل المحتاجين والنازحين والمقيمين.
 
بعد ذلك، تفقد الوزير حجار برفقة الترك حجم الاضرار التي لحقت بمبنى السرايا الحكومية جراء تعرض محيطها لغارة نفذتها الطائرات الحربية المعادية ابان العدوان .
 
ثم زار بلدات القليعة وابل السقي ودبين وبلاط والتقى برؤساء البلديات ومخاتير. وعقد لقاء حضره فعاليات منطقة مرجعيون والخيام في بلدية مرجعيون بمشاركة ممثلين عن منظمات تابعة للامم المتحدة.
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