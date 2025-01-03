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لبنان

في الضنية... سيّدة وضعت مولودها في مكان عملها

Lebanon 24
03-01-2025 | 10:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وضع سيّدة مولودها في مكان عملها في منطقة الضنية، بمُساعدة من فريق إسعاف تابع لجهاز الطوارئ والإغاثة في جمعية الإسعاف اللبنانية.

 
ونُقِلَت الأم ومولودها بحالة صحية جيّدة إلى مستشفى سير الضنية الحكومي.
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