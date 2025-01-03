في الضنية... سيّدة وضعت مولودها في مكان عملها

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وضع سيّدة مولودها في مكان عملها في منطقة الضنية، بمُساعدة من فريق إسعاف تابع لجهاز الطوارئ والإغاثة في جمعية الإسعاف اللبنانية.





ونُقِلَت الأم ومولودها بحالة صحية جيّدة إلى مستشفى سير الضنية الحكومي.