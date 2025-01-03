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لبنان

الدفاع المدني أخمد حريقاً داخل مستودع في وادي خالد.. وانتشال جثة عامل

Lebanon 24
03-01-2025 | 10:27
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 أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان أن "غرفة عملياتها تلقت التاسعة إلا عشر دقائق من مساء يوم أمس الخميس، اتصالا يفيد باندلاع حريق داخل محطة لتوزيع المحروقات على طريق عام المقيبلة – وادي خالد".
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وأشارت إلى أن "فرقها انطلقت، على الفور، معززة بالآليات والمعدات من مراكز عدة، إلى موقع الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت في الطابق السفلي الأول تحت المحطة، الذي يستخدم كمستودع لتخزين الزيوت، المحروقات، مادة الكاربير، وخزانات مشتقات نفطية".

وأفادت بأن "العناصر واجهت تحديات كبيرة في السيطرة على الحريق، نظرا إلى طبيعة المواد المحترقة السريعة الاشتعال، إضافة إلى اتساع مساحة المستودع المقدرة بحوالى ٧٠٠ متر مربع"، وقالت: "بعد جهود مكثفة، تمكنت العناصر من إخماد النيران وانتشال جثة عامل من داخل المستودع. كما نجحت في منع امتداد الحريق إلى المحلات التجارية والشقة السكنية فوق المحطة".

وختمت: "في أثناء عمليات الإنقاذ، تم العثور على عامل ثان كان قد اندفع خارج المستودع بفعل عصف انفجار الخزانات، وقد نقل إلى المستشفى حيث وصفت حاله بالمستقرة".
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